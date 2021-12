Tuttosport - Il Milan pensa al dopo-Ibra: il grande obiettivo è Schick

A gennaio il Milan andrà alla ricerca di un rinforzo per la difesa, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno lavorando anche sull’attacco in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttosport, tra gli obiettivi c’è un vecchio pallino dei rossoneri: Patrik Schick. L’attaccante ceco sta facendo benissimo in Germania con la maglia del Bayer Leverkusen e ha una valutazione piuttosto alta (45-50 milioni?). Il Milan, riferisce il quotidiano torinese, vede in lui il profilo ideale per raccogliere un domani l'eredità di Ibrahimovic.