Secondo Tuttosport, il Milan vuole provare ad accelerare per Kaio Jorge, giovane attaccante del Santos che i rossoneri vorrebbero affiancare a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud per completare il reparto offensivo milanista della prossima stagione. Il Diavolo sta valutando se prenderlo subito (costa 7 milioni di euro) oppure aspettare il mercato di gennaio quando il giocatore sarà svincolato (ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021).