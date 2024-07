Tuttosport - Il nome di Lukaku non scalda la dirigenza rossonera

Il Milan ha come priorità del suo mercato un nuovo attaccante. I rossoneri avevano individuato in Joshua Zirkzee il profilo ideale per la maglia numero 9 rossonera, lasciata vacante a fine stagione da Olivier Giroud. I rossoneri erano certi di voler pagare la clausola di 40 milioni e avevano incassato anche il sì del calciatore, disposto a continuare il suo percorso di crescita in un campionato che conosce ormai molto bene. A frenare tutto è stato l'agente Kia Joorabchian con una richiesta di 15 milioni di commissione che il Milan non ha intenzione di soddisfare. E così si è giunti a una fase di stallo.

Negli ultimi giorni, quindi, si sono fatti largo diversi nomi alternativi che potrebbero interessare al Milan. Tra questi c'è quello di Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Chelsea ma che negli ultimi due anni ha giocato in prestito tra Inter e Roma. Al di là di discorsi economici e di tempistiche relative al mercato, quello che riporta oggi Tuttosport è chiaro: secondo la testata piemontese, infatti, la dirigenza rossonera non sarebbe scaldata dal nome di Lukaku e di conseguenza, a oggi, un suo arrivo appare improbabile.