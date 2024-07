Tuttosport - Juventus, Rabiot sempre più lontano: il francese tra il Milan e la Turchia

Adrien Rabiot è attualmente svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con la Juventus. I bianconeri gli hanno offerto il rinnovo, ma non è stato trovato l'accordo e così è sempre più lontano dal club juventino. Dove sarà quindi il suo futuro? Come riferisce Tuttosport, il centrocampista francese, che è attualmente in vacanza dopo aver giocato l'Europeo con la Francia, è nel mirino del Milan che ha già avuto dei contatti con la sua mamma-agente Veronique per capire se esistano margini di accordo. Occhio però anche all'opzione Turchia ed in particolare al Galatasaray che vuole replicare alla campagna mediatica di Mourinho al Fenerbahce.

Questi i numeri di Rabiot con la Juventus nella stagione 2023-2024:

PRESENZE CAMPIONATO: 31

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 3012'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 8