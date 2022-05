MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla questa mattina anche del mercato in uscita del Milan. Secondo il quotidiano torinese, tutte le proposte per i giocatori ritenuti cedibili verranno prese in considerazione: tra questi ci sono anche Alexis Saelemakers, che ha estimatori in Spagna, e Ante Rebic.