Tuttosport - Milan, Arnautovic opzione di completamento: potrebbe arrivare come terzo attaccante dietro a Giroud e a un altro innesto

Nelle ultime settimane, al Milan viene spesso accostato il nome di Marko Arnautovic del Bologna. Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, l'austriaco viene considerato in via Aldo Rossi come un opzione di completamento, nel senso che potrebbe arrivare come terzo attaccante alle spalle di Giroud e di un altro innesto offensivo.