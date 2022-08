Tuttosport - Milan, Ballo-Touré potrebbe tornare in Ligue 1. Ai rossoneri piace sempre Diallo che può giocare anche a sinistra

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, Fodé Ballo-Touré non ha convinto nella sua prima stagione al Milan e per questo non è escluso un suo ritorno in Ligue 1. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centrale e il nome più caldo resta quello di Abdou Diallo del PSG, il quale può fare anche il terzino sinistro.