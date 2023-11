Tuttosport - Milan, c'è Kelly per la difesa: l'inglese promosso a pieni voti da Moncada

Nel blitz a Bournemouth di sabato per visionarlo da vicino nel match contro il Burnley, Geoffrey Moncada ha promosso a pieni voti Lloyd Kelly, il quale, secondo Tuttosport, è diventato il primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa a gennaio. In realtà i rossoneri lo stavano seguendo per l'estate quando si muoverà a costo zero (è in scadenza 2024), ma gli scenari sono cambiati dopo i gravi infortuni di Kalulu e Pellegrino e dunque il difensore centrale del Bournemouth potrebbe arrivare durante il mercato invernale.