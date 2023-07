Tuttosport - Milan-Chukwueze, siamo in una fase di stallo: il Villarreal non fa sconti, si potrebbe andare per le lunghe

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, siamo in una fase di stallo nella trattativa tra Milan e Villarreal per Samuel Chukwueze, da tempo primo obiettivo del Diavolo per rinforzare la fascia destra d'attacco: lo stesso giocatore spinge per il trasferimento a Milanello, ma il club spagnolo non molla e non intende per ora fare sconti. La trattativa potrebbe quindi andare per le lunghe.