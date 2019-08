Qualche settimana fa sembrava in dirittura d'arrivo e invece l'operazione tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa continua ad essere bloccata: come spiega Tuttosport, infatti, gli spagnoli continuano a chiedere 55 milioni di euro per lasciar partire l'argentino, cioè dieci milioni in più di quello che offrono i rossoneri.