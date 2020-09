Tuttosport - Milan, Depay sarebbe un affare. Ma lui vuole il Barcellona

Paquetà è finito nel mirino del Lione. Prima di affondare il colpo con il Milan, però, il club francese deve fare cassa. La richiesta dei rossoneri per Paquetà è di 22-23 milioni di euro. Come riporta Tuttosport, nell’operazione potrebbe rientrare Depay. Tuttavia, non sembra verosimile che il giocatore, fino a pochissimi giorni fa destinato al Barcellona, possa invece finire nell’affare Paquetà. Ma se così fosse, per il Milan sarebbe un colpo vincente. La trattativa è tutta da definire, anche perché se davvero Vidal o Sanchez lasciassero il Barcellona, per Depay si riaprirebbe la pista spagnola, a lui molto gradita.