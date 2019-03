Tuttosport - Milan, Deulofeu sempre nel mirino

Il Milan continua a seguire Deulofeu. Come riporta il quotidiano Tuttosport, lo spagnolo, in cuor suo, vorrebbe tornare a vestire il rossonero. A gennaio il Watford lo ha dichiarato incedibile, ma in estate lo scenario potrebbe cambiare. Soprattutto se la società inglese non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Europa League. I Pozzo, comunque, non scenderanno sotto i 30 milioni per il cartellino del giocatore.