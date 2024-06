Tuttosport - Milan, Emerson Royal prima opzione come terzino destro

Tra le priorità del Milan nel mercato estivo c'è anche quella di prendere un nuovo terzino destro visto che il neo allenatore Paulo Fonseca vuole degli esterni propositivi e bravi a spingersi in avanti. Per questo la prima opzione per questo ruolo è Emerson Royal, laterale brasiliano classe 1999 del Tottenham. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Tottenham:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 22

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1333'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4