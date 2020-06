Tuttosport - Milan, filo diretto con Raiola: contatti continui per Dumfries e Boadu

L'asse Raiola-Milan, negli ultimi anni, ha visto protagonista tantissimi giocatori: alcuni hanno avuto buoni trascorsi in rossonero, altri meno. Gli ultimi assistiti dell'agente italo-olandese entrati in orbita rossonera, in particolare, sarebbero Dumfries e Boadu. I due giovani talenti, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbero seguiti con interesse dal Milan che ha contatti costanti con Raiola.