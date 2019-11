Tuttosport - Milan, i tifosi invocano Ibra ma lo svedese non sembrerebbe gradire la destinazione rossonera

I tifosi del Milan hanno in testa uno solo nome per il mercato di gennaio, cioè quello di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con i Los Angeles Galaxy scade a dicembre. Come riporta Tuttosport, l'attaccante svedese sarebbe il rinforzo ideale per la squadra di Pioli, ma al momento il giocatore non sembrerebbe gradire la destinazione rossonera. A frenarlo ci sarebbe anche il timore di intaccare il ricordo che i tifosi del Milan hanno di lui.