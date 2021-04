Nonostante cinque gol segnati e qualche sprazzo delle sue qualità, il futuro di Jens Petter Hauge sarà lontano da Milano, ma non dal Milan: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, il club di via Aldo Rossi non vuole assolutamente perderlo, ma l'intenzione è di mandarlo in prestito per giocare con continuità e farlo maturare.