Tuttosport - Milan, il preferito per sostituire Kessie è Renato Sanches

Il futuro di Franck Kessie sarà, salvo sorprese, lontano dal Milan visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non sembrano esserci possibilità di un suo rinnovo. Per questo motivo, il club rossonero è al lavoro per trovare il suo sostituto in vista della prossima stagione e, come riferisce stamattina Tuttosport, il preferito per prendere il posto dell'ivoriano nella mediana milanista è Renato Sanches del Lille.