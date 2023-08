Tuttosport - Milan, in caso di addio di Krunic idea Dominguez del Bologna

vedi letture

Per il Milan, Rade Krunic non è assolutamente sul mercato, ma se dovesse chiedere la cessione allora a quel punto dovrebbe iniziare a trattare con il Fenerbahçe. In caso di partenza del bosniaco, i rossoneri potrebbero andare su Nicolas Dominguez del Bologna, oltre a prendere poi un altro centrocampista. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.