Tuttosport - Milan, in caso di partenza di Bakayoko il club risparmierebbe da qui a giugno quasi 2,5 milioni

In merito al mercato del Milan, in queste ore si parla tanto di Nicolò Zaniolo, ma i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro anche per provare a chiudere l'uscita di Tiemoué Bakayoko, giocatore in prestito dal Chelsea, su cui è in forte pressing l’Adana Demirspor. Come riferisce Tuttosport, in caso di addio il club di via Aldo Rossi risparmierebbe da qui a giugno quasi 2,5 milioni di euro (il francese guadagna 2,5 netti a stagione, dunque 5 lordi in dodici mesi per il Diavolo).