Tuttosport - Milan, oggi dovrebbe essere definito il riscatto di Messias dal Crotone

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di oggi dovrebbe essere una giornata importante per il futuro al Milan di Junior Messias: il club di via Aldo Rossi, infatti, dovrebbe definire il riscatto del giocatore brasiliano dal Crotone per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che il Diavolo ha ottenuto uno sconto di 1,4 milioni rispetto alla cifra prevista per il riscatto (5,4 milioni).