Nonostante le smentite, il Milan sta valutando la possibilità di prendere a gennaio un vice Ibrahimovic. In queste settimane stanno circolando tanti nomi, ma, come riporta Tuttosport, continua a non interessare il profilo di Mario Mandzukic, così come quello di Diego Costa che ieri ha risolto il suo contratto con l'Atletico Madrid.