Tuttosport - Milan, possibile ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio tiene banco il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, il quale sembra destinato a lasciare i biancocelesti in estate. Secondo Tuttosport, sulle sue tracce, oltre a Juventus, PSG e Manchester United, ci sarebbe anche il Milan che aveva provato a prenderlo già nell'estate del 2018: i rossoneri potrebbe infatti puntare sul centrocampista serbo in caso di scudetto e qualora Investcorp metta a disposizione un budget per il mercato estivo più sostanzioso.