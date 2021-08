Tuttosport: "Milan su Isco e Odriozola: nuovi intrecci col Real Madrid"

"Milan su Isco e Odriozola: nuovi intrecci col Real Madrid", titola stamane Tuttosport. Milan e Real Madrid nelle ultime sessioni hanno intrapreso una serie di trattative interessanti e l'asse potrebbe non essere concluso qua. Si parla di Isco e Odriozola: il primo andrà in scadenza nel 2022 e non pare essere parte integrante del progetto delle merengues, e potrebbe arrivare per una cifra tra i 18 e i 20 milioni, con lo spagnolo che gradisce la destinazione. Il secondo potrebbe arrivare se lo United non dovesse mollare il colpo su Dalot. La volontà è quella di non lasciare buchi e consegnare a mister Pioli la rosa più completa possibile.