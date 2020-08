Tuttosport - Milan-Torino, braccio di ferro per Rodriguez: manca l'accordo sul prezzo dello svizzero

Nonostante siano stati fatti dei passi avanti nei giorni scorsi, tra Milan e Torino manca ancora l'accordo sul prezzo di Ricardo Rodriguez, il quale intanto continua a spingere per il trasferimento in granata: il club di Cairo mette infatti sul piatto due milioni di euro per il terzino svizzero, mentre la richiesta dei rossoneri, che vogliono evitare una minusvalenza, è di 3,8 milioni. Lo riferisce Tuttosport.