Tuttosport - Panchina Milan, Fonseca non è l'unica pista calda: piace tanto anche Van Bommel

Paulo Fonseca è sempre in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, ma non è l'unica pista calda per il Diavolo: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, piace molto anche Mark Van Bommel, allenatore che a fine stagione lascerà l'Anversa e che rispecchia pienamente l’identikit tracciato da Furlani, Ibrahimovic, Moncada e D’Ottavio.

L'olandese, che conosce bene l'ambiente Milan visto che da calciatore ha indossato per un anno e mezzo la maglia rossonera vincendo anche lo scudetto 2010-2011, nel giorno del suo addio al club milanista per fare ritorno al PSV Eindhoven, disse che un giorno sarebbe tornato a Milanello, magari da allenatore. Una profezia che potrebbe avverarsi nelle prossime settimane.