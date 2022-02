Tuttosport - Renato Sanches, il Milan si sente in pole: avanti con la trattativa

Con l'addio sempre più probabile di Franck Kessie, il primo nome della lista del Milan per sostituire l'ivoriano è quello di Renato Sanches, centrocampista del Lille che i rossoneri hanno provato a prendere anche nell'ultima finestra di mercato invernale che si è appena conclusa. Secondo Tuttosport, il Diavolo si sente in pole per il portoghese e nelle prossime settimane porterà avanti la trattativa sia con il Lille che con il giocatore per provare a trovare il prima possibile un accordo per l'estate.