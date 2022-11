Tuttosport - Se Leao dovesse partire, il Milan non accetta contropartite

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha l'intenzione di rinnovare Rafael Leao: le parole di Maldini sono state chiare. Le richieste del giocatore sono però senza dubbio alte, anche a causa della famosa multa con lo Sporting, e quindi il club deve mettere in conto anche la possibilità che le due strade prima o poi si possano separare. Quello che è certo è che se il Milan non dovesse trovare il rinnovo, non vuole perdere il suo giocatore migliore a zero e soprattutto vuole monetizzare il più possibile. Maldini è convinto di poter ricavare 100 milioni anche da una vendita la prossima estate con un solo anno di contratto. Sicuramente il Milan non accetterà contropartite tecniche motivo per cui, nel caso del Chelsea, è bene lasciare fuori dall'equazione Leao nomi come Broja e Ziyech. Quelli, eventualmente, saranno discorsi che verranno affrontati a parte. Lo riporta oggi Tuttosport.