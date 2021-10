Tuttosport sui prestiti del Milan: "Pobega-Colombo, buoni affari"

In merito al mercato rossonero, Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Pobega-Colombo, buoni affari". Il Torino e Juric sono molto soddisfatti del giovane centrocampista e non è escluso che a gennaio facciano un tentativo per modificare gli accordi (è in prestito secco), ma in via Aldo Rossi nessuno ha intenzione di rinunciare a Pobega. Anche Lorenzo Colombo sta facendo molto bene alla Spal dove ha già segnato quattro reti in Serie B. Anche lui farà parte del Milan del futuro.