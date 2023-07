Tuttosport titola: "Il Milan ha scelto: tutto su Taremi"

"Il Milan ha scelto: tutto su Taremi": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il centravanti del Porto è diventata la prima scelta dei rossoneri per l'attacco. Il club portoghese è un osso duro con cui trattare, ma la quadra potrebbe essere trovata intorno ai 20 milioni di euro. Il giocatore iraniano piace molto in via Aldo Rossi perchè possiede le caratteristiche giuste per il gioco di Pioli e può inserirsi al meglio nel nuovo 4-3-3 disegnato dal tecnico milanista.