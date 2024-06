UFFICIALE - Clinton Nsiala è un nuovo giocatore dei Glasgow Rangers

vedi letture

Futuro enigmatico per Clinton Nsiala, difensore centrale della Primavera del Milan che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il francese è finito nel mirino diversi club di Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, ma anche squadre della Svizzera, Italia e Belgio. I rossoneri sono al lavoro per provare a trattenerlo ma al momento le trattativa tra le parti sono in stand-by. Il centrale è stato tra i protagonisti dell'ottimo cammino in Youth League della squadra di Abate, ma sembra orientato a dire no al triennale offerto dai rossoneri.

Sul difensore classe 2004 ci sarebbero state Monza, Empoli, Amburgo e Stoccarda, che hanno preso contatti con l'entourage del francese, senza, però, conseguire un accordo, poiché i Glasgow Rangers hanno anticipato tutte le concorrenti trovando un accordo col promettente centrale.

Il mancino si è lasciato sedurre dal progetto sportivo proposto dal club di Glasgow, vale a dire la garanzia minuti in campo con la Prima Squadra (garanzia che il Milan non avrebbe potuto ovviamente garantire, ndr) per continuare la sua formazione ad altissimo livello, la prospettiva di evolvere in un grande club europeo che gioca ogni anno per il titolo stagione e che è in corsa per giocare la prossima Champions League. Il giocatore ha firmato un pre-contratto con gli scozzesi: