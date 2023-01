Un 10 ai rinnovi, per la lode manca solo Leao: incontri decisivi in corso

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Maignan (2026), Calabria (2025), Kalulu (2027), Tomori (2027), Theo Hernandez (2026), Tonali (2027), Bennacer (2027), Saelemaekers (2026), De Ketelaere (2027) Giroud presto 2024 a cui si aggiunge il mister Stefano Pioli (2025): i contratti e i rinnovi di contratto in casa Milan meritano un bel 10, aspettando che, presto, possa arrivare la lode con Rafael Leao.



Bennacer firma

Andiamo, intanto, con ordine, partendo dall'ultima firma. Ieri è stato il turno di Ismael Bennacer, giocatore divenuto col tempo sempre più fondamentale e arrivato ad essere, in questa stagione, fulcro assai determinante nella formazione rossonera. Dopo mesi di trattative, il centrocampista algerino ha firmato il prolungamento fino al 2027 a 4 milioni di euro circa a stagione più bonus con la clausola rescissoria che sarà valida dal 2024 nei primi 15 giorni di luglio: “Sono molto orgoglioso - ha detto Bennacer a MilanTV - di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società.



E ora la lode

Maldini e Massara sperano che il prossimo sia Rafael Leao: "Ci stiamo - ha rivelato Paolo Maldini a SkySport - sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia". Nei prossimi giorni, dunque, sono previsti ulteriori incontri per definire la situazione: in casa Milan filtra ottimismo per la firma sul rinnovo a 6,5 milioni di euro a stagione più 1,2 di bonus.