Un colpo in attacco e uno in difesa: le priorità del Milan sul mercato

La stagione del Milan terminerà senza nessun titolo conquistato. La squadra rossonera era partita alla grande, soprattutto in campionato, ma si è persa per strada anche a causa dei tanti infortuni, che hanno falcidiato soprattutto il reparto difensivo. Per questo motivo, il club di Via Aldo Rossi si prepara a piazzare un grande colpo: il sogno è sempre Alessandro Buongiorno del Torino, che costa 40 milioni di euro e su cui c'è anche l'Inter. Restano sul taccuino dei dirigenti milanisti anche i nomi di Lacroix (Wolfsburg) e Brassier (Brest), già cercati a gennaio.

Secondo Tuttosport, poi, c'è un'altra priorità importantissima per il mercato: la ricerca del nuovo centravanti titolare. L’investimento più consistente infatti dovrà servire a trovare il sostituto di Olivier Giroud, che è in scadenza di contratto e andrà a giocare in America (l'attaccante francese ha da tempo un accordo con il Los Angeles FC).

Per sostituire un giocatore che, tra alti e bassi, è stato fondamentale nell'ultimo triennio, c'è un nome su tutti, quello di Joshua Zirkzee del Bologna: l'ex Bayern è il preferito, anche se il prezzo un po' spaventa (oltre 50 milioni); le alternative restano Victor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille.