VIDEO - Botman, la giornalista gli chiede del Milan: la reazione del difensore non lascia spazio ad interpretazioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando uno sguardo o un'espressione dice più di mille parole. Sven Botman, intervistato da ESPN, parla del suo momento in nazionale e delle tante voci di mercato: "Sto lavorando, anche se è difficile tenere separate le due cose quando senti queste cose ogni giorno (riguardo il suo futuro, ndr). Ci sono delle discussioni in corso, spero sia tutto più chiaro prima dell'inizio della preparazione".

La giornalista lo incalza chiedendogli se la squadra del suo futuro sia il Milan, e allora Botman risponde con un sorriso sincero ed imbarazzato. Difficile interpretarlo in maniera diversa se non molto positiva per i rossoneri.

Nel video in calce il sorriso "rivelatore" del centrale olandese.