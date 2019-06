VIDEO MN - L'agente Martinovic e il papà di Stefan Simic sono arrivati a Casa Milan

Come riferisce l'inviato di Milannews.it a Casa Milan, poco fa sono arrivati in via Aldo Rossi il papà di Stefan Simic e l'agente del giovane difensore rossonero, Milan Martinovic. L'entourage del giocatore ceco, che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Frosinone, sta portando alcune offerte alla dirigenza milanista.