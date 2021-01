VIDEO MN - Meité a Milano: "Sono contento, il Milan è primo e deve restare lì"

Soualiho Meité è arrivato pochi minuti fa a Milano: domattina visite mediche a "La Madoninna" e poi inizierà ufficialmente la sua avventura in rossonero. Queste le prime dichiarazioni del centrocampista in arrivo dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto: "Certo che sono contento. In questi momenti devi essere pronto. Sì, ho già parlato un po’ con Franck (Kessie, ndr). Il Milan è primo e deve restare lì dov’è. Ora vediamo come vanno questi quattro mesi e dopo parliamo".