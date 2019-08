VIDEO MN - Riso in sede: appuntamento di mercato con il Milan

Appuntamento di mercato in sede tra l’agente Giuseppe Riso e la dirigenza del Milan. I rossoneri devono concludere ancora un paio di operazioni in entrata e Riso potrebbe essere utile anche come intermediario, stesso discorso che vale per le uscite.

Inoltre, nei giorni scorsi ci sono stati rumors attorno all’attaccante del Monaco Pietro Pellegri, gestito proprio da Giuseppe Riso, e potrebbe essere uno dei temi di discussione negli uffici del quarto piano di via Aldo Rossi.

Per quanto riguarda i giocatori rossoneri già in scuderia, Riso è l’agente di Mattia Caldara, ancora alle prese con l’infortunio al crociato ma in via di guarigione, e il giovane Daniel Maldini.

di Antonio Vitiello