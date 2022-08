Vranckx non convocato dal Wolfsburg, il Milan vorrebbe prenderlo in prestito

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il centrocampista classe 2002 del Wolfsburg Aster Vanckx non è stato convocato dal Wolfsburg per la partita di Bundesliga pareggiata contro lo Schalke 04. Ciò fa presupporre che il belga abbia le valigie in mano. Sul giocatore, secondo la rosea, ci sarebbe il Milan che sarebbe intenzionato a prendere il giovane talento con la formula del prestito. Su di lui anche un altro club italiano, il Bologna.