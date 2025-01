Walker con la squadra domani? Guardiola: "Decideremo questo pomeriggio dopo l'allenamento"

Una vigilia di fuoco per il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola. Dopo essere uscito allo scoperto sul futuro di Kyle Walker, un po' a sorpresa e con diversi club pronti ad accogliere a braccia aperte il terzino destro inglese (Milan su tutti), nella conferenza stampa odierna al mister spagnolo sono stati richiesti degli aggiornamenti in merito all'evoluzione della vicenda.

Prime parole: "Nessuna novità", ha esordito Guardiola sull'uscita di Walker. "Non voglio aggiungere nulla, nessuna altra novità. Ho solo il Brentford nella mia testa. Sarà in squadra domani? Decideremo questo pomeriggio dopo l'allenamento", ha annunciato l'allenatore del Manchester City. In seconda battuta poi si è soffermato sui rinforzi necessari per potenziare la struttura: "Dove puntavamo all'inizio della stagione, la difesa e il centrocampo. In attacco siamo più o meno a posto, ma in difesa abbiamo avuto difficoltà per tutta la stagione".