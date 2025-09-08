Yacine Adli a un passo dall'Al Shabab: previsto nelle prossime ore l'arrivo a Riyadh per sottoporsi alle visite mediche
Il futuro di Yacine Adli sembrerebbe davvero lontano da Milano, questa volta definitivamente. Il percorso del franco-algerino in rossonero è stato ricco di ostacoli, piccole soddisfazioni e un amore incondizionato da parte dei supporters milanisti. Come già riportato anche dal sito di MilanNews.it però, Adli è a un passo dall'Al Shabab.
Infatti, secondo il reporter arabo Turki, è previsto nel corso delle prossime ore l'arrivo di Yacine Adli a Riyadh per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto con l'Al Shabab. Adli saluterà il Milan dopo aver collezionato 39 presenze, un gol (contro la Roma nel 2023/2024) e due assist.
