Zancan: "Ilicic non è più un ragazzino ma è un calciatore di grandi qualità che sarebbe utile al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Zancan ha parlato dell'interesse del Milan per Ilicic. Queste le sue parole: "La versione migliore di Ilicic può essere utile a tutte le squadre. E' un giocatore che sfugge anche alla questione tattica considerate le sue qualità. E' un calciatore che ha dimostrato di essere adatto alla Champions League. Non è più un ragazzino e considerato il progetto giovani del Milan non rientra in pieno nei diktat rossoneri ma un giocatore di questo calibro sarebbe un innesto importante"