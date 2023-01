Zaniolo è un pallino della dirigenza, ma la proprietà preferisce Ziyech

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, l'affare Zaniolo ha visto riaprirsi leggermente una frattura tra area tecnica e proprietà. Maldini avrebbe spinto moltissimo per cercare di fare uno sforzo per Nicolò Zaniolo mentre invece la proprietà non avrebbe ritenuto la pista sostenibile e non sarebbe intenzionata a fornire un extrabudget. Cardinale preferirebbe più una soluzione come Ziyech: giocatore internazionale più esperto e con un prezzo del cartellino più contenuto rispetto a Zaniolo.