Sono giorni decisivi per il futuro di Vlasic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Cska Mosca e Zenit sono vicini a raggiungere l’intesa per una cessione a titolo definitivo a 25 milioni, ma il giocatore croato, finché l’accordo non sarà definitivo, spera ancora che resti aperta la porta per approdare al Milan.