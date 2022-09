Da Milanello, pubblicate le foto dell'allenamento odierno: "Salisburgo nel nostro mirino"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino quest'oggi per il Milan, che domani esordirà in Champions League giocando in casa del Salisburgo la prima giornata del Gruppo E. Sul profilo Twitter del club rossonero sono stati pubblicati alcuni scatti della sessione di lavoro odierna, a cui è stata aggiunta questa didascalia: "Salzburg in our sights".