FOTO - Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti a Milanello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella mattinata di oggi, per assistere da vicino all'allenamento dei rossoneri di Stefano Pioli, erano presenti due ospiti speciali: si tratta di Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti. Ecco le foto dei due ex giocatori milanisti pubblicate dal profilo Twitter del club di via Aldo Rossi: