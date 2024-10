FOTO MN - Milanello, lavoro personalizzato sul campo per Gabbia

Il Milan ha iniziato da poco la seduta di rifinitura prima della sfida di Champions League contro il Club Brugge in programma domani sera a San Siro. La squadra rossonera ha iniziato l'allenamento con il riscaldamento e il torello e in questa prima parte Matteo Gabbia non è insieme al resto dei compagni, ma sta svolgendo un lavoro personalizzato sul campo. Il difensore italiano non ha giocato sabato contro l'Udinese per un fastidio muscolare.

Ecco la foto scattata dagli inviati di Milannews.it: