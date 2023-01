Gazzetta - Milan, ieri Calabria ha parlato alla squadra da capitano

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo il deludente 2-2 contro la Roma, il Milan si è ritrovato ieri a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Davide Calabria ha voluto fare un discorso alla squadra rossonera da capitano e poi in serata ha pubblicato anche un messaggio su Instagram: "Arrabbiati e delusi per il risultato. Meritavamo la vittoria, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. Questa squadra non ha paura delle sfide. Testa alta e avanti tutta".