L'agenda rossonera della settimana

Inizia la prima vera settimana di lavoro del 2019. L'allenamento di lunedì 7 alle 15.30 segnerà la ripresa delle attività a Milanello dopo la breve pausa invernale. La vittoria contro la SPAL ha permesso di concludere bene lo scorso anno, ma ormai fa parte del passato: la Serie A resterà a riposo ancora due settimane (il Milan tornerà in campo il 21 gennaio contro il Genoa) e ora la concentrazione si sposta sul doppio incrocio con Samp e Juve.

Avvicinandosi alla trasferta di Marassi, martedì e giovedì la squadra scenderà in campo alle 11.30mentre mercoledì è prevista una doppia sessione alle 11.00 e alle 15.30. Venerdì, alla vigilia di Sampdoria-Milan, la rifinitura si svolgerà in tarda mattinata e i convocati anticiperanno la partenza verso Genova; Mister Gattuso non parlerà in conferenza stampa ma presenterà la gara in un'intervista ai microfoni di Milan TV. Sabato 12 alle 18.00, allo stadio Luigi Ferraris, si giocherà l'Ottavo (a eliminazione diretta) di TIM Cup.

Domenica, invece, per i rossoneri arriverà il momento di volare a Gedda, in Arabia Saudita, dove mercoledì 16 alle 18.30 italiane (le 20.30 locali) allo stadio King Abdullah Sports City andrà in scena la Finale di Supercoppa italiana.