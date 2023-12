Leao, l’allenamento odierno è già decisivo? Ecco perché

vedi letture

Rafael Leao è clinicamente guarito dalla lesione di primo grado del bicipite femorale destro, subita nel primo tempo di Lecce-Milan. L’attaccante portoghese è apparso sorridente durante il Gran Galà del calcio e ha ammesso di stare bene, ma anche di non voler rischiare. L’allenamento di ieri è stato a buona intensità e se anche oggi dovesse confermarsi su quei livelli, allora domani potrebbe anche tornare in gruppo. Ma il giorno decisivo per capire se potrà andare o meno in panchina sabato, in occasione della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, è oggi.

Atalanta-Milan, chi in attacco

L’eventuale ritorno a disposizione di Rafael Leao, però, non aprirebbe un ballottaggio per una maglia da titolare nella composizione dell’attacco milanista. Anche a Bergamo, infatti, ci saranno Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra mentre ci sarà il rientro di Olivier Giroud nella formazione titolare, anche se Luka Jovic vuole provare a installare il dubbio nella testa di Pioli anche perché, mercoledì prossimo, il Milan gicoherà a Newcastle nell’ultima giornata del girone di Champions League.