Loftus-Cheek e gli altri infortunati presenti a Milanello per lavoro di recupero

vedi letture

Con i tre giocatori usciti per infortunio ieri sera al Maradona, salgono a nove i giocatori infortunati rossoneri: Bennacer, Caldara, Sportiello, Loftus-Cheek e Chukwueze i lungodegenti. Da ieri si sono aggiunti: Kjaer, Kalulu, Pulisic e Pellegrino. Oggi i giocatori, nonostante i due giorni di pausa concessi, sono a Milanello per seguire terapie e lavori personalizzati in modo da recuperare il prima possibile come ha riportato anche Sky Sport 24.

Il centrocampista inglese ex Chelsea, Loftus-Cheek ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo si vede al lavoro nella palestra del centro sportivo di Carnago. "Work" ha scritto il giocatore rossonero, ormai ai box da un mese.