Come riportato da acmilan.com, sito ufficiale del club rossonero, per domani Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì mattina per preparare la sfida contro il Genoa, valida per la 31esima giornata di Serie A ed in programma domenica alle 12:30 a San Siro.